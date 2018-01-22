جامعة الأمير محمد بن فهد والأميرة سمية توقعان اتفاقية تعاون بالأردن

عادل الحربي (صدى):

وقعت جامعة الأمير محمد بن فهد أمس، اتفاقية تعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إنشاء المركز العربي لتمكين الشباب، وذلك بمقر الجامعة بالأردن.

وأوضح رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي أن هذا التعاون يعد نقلة نوعية في واقع الشباب العربي بمختلف المجالات العلمية والتقنية والاجتماعية والعملية، وسيسهم في اكتشاف المهارات الشبابية المتميزة لديهم، ودعمها لتحقيق إنجازات مرموقة على مستوى العالم، والعمل على توثيق الصلات بين الشباب العربي لتعزيز روح الانتماء لهويتهم العربية، وذلك من خلال إنشاء ” المركز العربي لتمكين الشباب ” ، ليكون الأول من نوعه ضمن شراكة عربية شبابية.

ومن جهته أشاد مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مبيناً أن هذا الصرح العلمي مفخرة للوطن العربي، ونموذج في ربط العملية التعليمية بسوق العمل، معربًا عن سعادته بهذا التعاون الذي يشمل تدريب الشباب، لتمليكهم مهارات الحياة، وعقد معسكرات تدريبية متخصصة، والعمل على تدريب الرياديين والمبدعين من الشباب العرب، وتمويل أفكارهم وإبداعاتهم، وتحويلها إلى واقع ملموس.