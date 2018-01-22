عقب دعوته للاحتفال بإنجازاته.. مظاهرات معادية لترامب بـ لاس فيغاس

واشنطن(صدى):

نظم سكان مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، مظاهرات معادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وذلك دفاعًا عن حقوق النساء.

وجاء تنظيم تلك المظاهرات ردًا على دعوة ترامب على حسابه الشخصي على تويتر للاحتفال بمحطاته التاريخية والنجاحات الأقتصادية الغير مسبوقة بعد مرور سنة على حكمه.

ويذكر أن الدعوة لهذه المظاهرة كان على هامش العديد من المظاهرت التي تم تنظيمها في الأيام السابقة بمدن أوروبية كلندن وباريس وبرلين ومدريد؛ للدعوة إلى الدفاع وحماية حقوق المرأة من التحرش الجنسي والعنف والتمييز.