أخر مستجدات الموقوفين في ” الريتز “

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن المحادثات مع الموقوفين في فندق الريتز كارلتون، ستختتم نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن تسترد المملكة أكثر من 100 مليار دولار في اتفاقيات التسوية.

وأكدت المصادر، أن الموقوفين الذين لن يتوصلوا إلى اتفاق سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة، موضحة أن نحو 95 منهم لا يزالوا في الريتز كارلتون، منهم خمسة لا يزالون يوازنون مقترحات التسوية.

وأشارت المصادر، إلى أن مدفوعات التسوية التي تم الاتفاق عليها، ستكون عبارة عن مزيج من النقد والعقارات والمخزون وفئات الأصول الأخرى.