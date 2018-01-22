الصحافة الإسبانية عن احتراف لاعبي المملكة: خطوة مهمة لتطوير أداء اللاعبين

ماجد محمد(صدى):

قالت الصحف الإسبانية، أن انتقال تسعة لاعبين إلى دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني، خطوة مهمة قامت بها هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ من أجل تطوير أداء اللاعبين قبل مواجهات كأس العالم بروسيا يونيو المقبل.

ويذكر أن هيئة الرياضة، بالرياض، أقامت حفل ضخم لتوقيع انتقال تسعة لاعبين للاحتراف في الدوري الأسباني، من بينهم سالم الدوسري نجم الهلال وفهد المولد لاعب الاتحاد ويحيي الشهري نجم النصر؛ بالإضافة إلى العديد من اللاعبين المواهب.