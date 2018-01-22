النصر يحدد مكافآت بطولات الموسم الحالي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن تحديد إدارة النصر للمكافأت التي سيتم صرفها لبطولات هذا الموسم، والتي بلغت 400 ألف ريال لكل لاعب عند الفوز بلقب كأس الملك، ومثلهم عند الفوز بلقب الدوري، بالإضافة لمليون ريال لكل لاعب في حالة اقتناص البطولتين.

ومن المنتظر أن يتم اليوم إيداع راتب شهرين للاعبي الفريق في حساباتهم البنكية؛ كخطوة أولى في عملية الإيفاء بمتطلبات لجنة الإحتراف في اتحاد كرة القدم؛ لتسجيل اللاعبين الجدد في الفترة الشتوية.