التعليق الأول لـ ” مشعل العنزي ” بعد خروجه من المستشفى

علي العنزي(صدى):

قدَّم رجل الدفاع المدني، مشعل العنزي، الذي أصيب أثناء إنقاذه لأم واطفالها من حريق التهم منزلهم بحائل، الشكر إلى وزير الداخلية بعد توجيهاته بنقله من مستشفى حائل إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض.

جاء ذلك في لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على فضائية ” روتانا خليجية ” ، حيث شكر سمو أمير حائل ومدير الدفاع المدني؛ لمتابعتهم حالته الصحية باستمرار والاتصال بوالده للاطمئنان عليه.

وأكد أفراد أسرة ” العنزي ” ، على أنه أدى واجبه تجاه الوطن على أكمل وجه، مشيرين إلى اعتزازهم بهذا الموقف البطولي.

#برنامج _ياهلا يلتقي رجل الدفاع المدني البطل #مشعل_العنزي بعد تماثله للشفاء.. وهذا ما قاله لـ #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VgCbJmTCgf