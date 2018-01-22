” تعليم القصيم ” تتخذ قرارات جديدة تتعلق بـ ” مركز التميز “

سالم المطيري(صدى):

أصدر المدير العام بإدارة تعليم القصيم اليوم الإثنين، قرارات جديدة تتعلق بـ “مركز التميز ” ، فيما يخص منصب المدير ومساعده.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة تعليم القصيم اليوم، هذا القرار عبر حسابه على ” تويتر ” ، حيث تم تكليف عبدالله بن عبد الرحمن، مديرُا لمركز التميز، وتكليف الجوهرة بنت محمد المحيميد، مساعدة لمدير المركز.

يُذكر أن مركز التميز، هو مبنى مخصص تتم فيه مزاولة أنشطة خاصة بالطلبة المتميزين، وتتنوع فيه نواحي التميز والإبداع، كما يجد فيه الطالب المتميز ما يشبع نهمه، ويلبي طموحه، ويفي رغباته.