بالفيديو.. فتاة تعلم ميريام فارس الرقص السعودي على المسرح

نورة الشهري(صدى):

طالبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، خلال إحدى حفلاتها فتاة محجبة تٌدعى ” هيلينا ” للصعود معها على المسرح ، وسألتها ميريام ” من وين ” فأجابت الفتاة ” من السعودية ” ما اثار حماس الجمهور وظلوا يٌصيحون تحية للمملكة.

وطالبت ميريام في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفتاة بتعليمها بعض الرقصات السعودية الجديدة ، وظلتا ترقصا على الايقاع وسط فرحة وتصقيف الجمهور .