بالفيديو.. فتاة تعلم ميريام فارس الرقص السعودي على المسرح
طالبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، خلال إحدى حفلاتها فتاة محجبة تٌدعى ” هيلينا ” للصعود معها على المسرح ، وسألتها ميريام ” من وين ” فأجابت الفتاة ” من السعودية ” ما اثار حماس الجمهور وظلوا يٌصيحون تحية للمملكة.
وطالبت ميريام في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفتاة بتعليمها بعض الرقصات السعودية الجديدة ، وظلتا ترقصا على الايقاع وسط فرحة وتصقيف الجمهور .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2665 ] نشر منذ 1 ساعة
اظنها مراهقة لا يتعدي عمرها 14 عام
ابوباسم[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 1 ساعة
منتازه فالرقص البنت