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بالفيديو.. فتاة تعلم ميريام فارس الرقص السعودي على المسرح

بالفيديو.. فتاة تعلم ميريام فارس الرقص السعودي على المسرح
نورة الشهري(صدى):

طالبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، خلال إحدى حفلاتها فتاة محجبة تٌدعى ” هيلينا ” للصعود معها على المسرح ، وسألتها ميريام ” من وين ” فأجابت الفتاة ” من السعودية ” ما اثار حماس الجمهور وظلوا يٌصيحون تحية للمملكة.

وطالبت ميريام في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفتاة بتعليمها بعض الرقصات السعودية الجديدة ، وظلتا ترقصا على الايقاع وسط فرحة وتصقيف الجمهور .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2665 ] نشر منذ 1 ساعة

اظنها مراهقة لا يتعدي عمرها 14 عام

[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 1 ساعة

منتازه فالرقص البنت

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