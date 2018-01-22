بالصور.. بلدية المعابدة تداهم مسلخ عشوائي داخل منزل بمكة

نايف السالم(صدى):

داهمت بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، منزلاً عشوائياً في شارع الاربعين بحي جبل النور يستخدم للذبح العشوائي وإعداد الأطعمة والمواد الغذائية دون توفر أدنى الاشتراطات الصحية، أو الترخيص من قبل الجهات المعنية، وذلك إثر بلاغ تلقته البلدية من أحد المواطنين الساكنين في الحي .

وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية المعابدة الاستاذ عامر الشريف ، أن البلدية حريصة على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر الصحي السلبي، ورصد وإغلاق المواقع العشوائية التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية.

وقال إن البلدية وفور تلقيها البلاغ شكلت فريقا بقيادة رئيس قسم المواد الغذائيه محمد عقيل اللهيبي والمراقبين سعيد راضي وبندر المحمودي وبمساندة الدوريات الامنيه ، وتم إعداد خطة محكمة لمداهمة المنزل المشار إليه، والذي اتضح أنه يفقتقر لأدنى الاشتراطات الصحية وبه مجموعة من العمال المخالفون يقومون بالذبح والطبخ بطرق عشوائية وفي بيئة سيئة جدا وغير صالحة ومن ثم ينقلونها للتوزيع على المطاعم .

وأضاف أنه تم العثور على عدد كبير من الأغنام ومصادرة وإتلاف ما مجموعه حوالي (12) من الأغنام والذبائح المريضة والقبض على (2) من العمال المخالفون بالموقع بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من الأدوات وأواني الطبخ الحديدية ، وتم اتخاذ الاجراءات النظاميه على المخالفين واغلاق الموقع واستدعاء مالك المنزل لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه .