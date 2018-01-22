أمير الباحة يعتمد التمرين الفرضي ” حالة مطرية وسيول جارفة ” بالعقيق

محمد بن شقيه (صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية الخطة العامة لتنفيذ التمرين الفرضي ” حالة مطرية وسيول جارفة ” واستشعاراً للمهام والواجبات واهمية التخطيط والاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الناجمة عن مياه الأمطار والسيول وضرورة اشراك كافة الجهات المعنية ” اعضاء اللجنة الرئيسية ” بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالة الطوارئ من خلال تحديد الواجبات والمسؤوليات واسلوب التعامل الافضل مع الأحداث بناء على توقعات أسوء الاحتمالات والعمل من كافة الجهات بروح الفريق الواحد وبما يكفل حسن التنفيذ وجودة التعامل مع ماقد يطرا على أرض الواقع فقد تقرر بمشيئة الله تنفيذ الخطه بمحافظة العقيق يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩/٥/٧ .

وتهدف هذه الخطه في مجملها الي التحقق من مدى استعداد كافة الجهات الحكوميه والاهليه المعنيه بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ وملاحظة درجة التنسيق بينهم مع قياس مدى استجابة الجهات المشاركة ومعرفة الايجابيات والعمل على تعزيزها والسلبيات والعمل على تلافيها ،صرح بذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقه الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي.