استئناف محاكمة قاتلتي الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

قام القضاء الكوري الشمالي، الإثنين، باستئناف محاكمة السيدتين اللتان قامتا باغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

ويذكر أن السيدتان ستي عائشة الإندونيسية والفيتنامية دوان ثي هونغ، قامتا برش برش غاز الأعصاب على وجه كيم في صالة مطار كوالالمبور في فبراير من العام الماضي، وأرسلت ماليزيا، جثمان كيم يونغ إلى بلاده عن طريق الصين.

وفي نفس الجانب، أدى اغتيال كيم يونغ إلى خلافٍ دبلوماسي بين كوريا الشمالية وماليزيا؛ نتج عنها قطع العلاقات بين البلدين.

والجدير بالذكر، أن كيم يونغ نام البالغ من العمر 45 عام لديه تاريخ طويل من التنافس بينه وبين أخيه زعيم كوريا الشمالية.