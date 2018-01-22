في أكبر وقائع التحرش.. ” لاري نصار ” يقف في مواجهة شهادة 89 فتاة **

واشنطن(صدى):

تستمر، اليوم الإثنين، محاكمة أكبر وقائع التحرش في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سيقف لاري نصار، المتهم بقضايا التحرش الجنسي، أمام شهادة 89 فتاة وامرأة.

ووافق ” نصار “، على أن تدلى الضحايا بشهادتهن في مواجهته؛ وذلك بناءً على طلب الضحايا برغبتهن في الإدلاء بشهادة مباشرة أمام المحكمة، إما من خلال مقاطع فيديو مرسلة للمحكمة، أو رسائل تقرأها القاضية في مواجهة المتهم.

يُذكر أن ” نصار ” كان طبيبًا بفريق الجمباز الأولمبي الأمريكي لأكثر من 4 دورات أولمبية، وأستاذ جامعي سابق في جامعة ” ميتشيغان ” الأمريكية، وكان قد تورط في انتهاكات جنسية مباشرة مع الضحايا، وبعضهن من نجمات فريق الجمباز الأميركي أو من المريضات العاديات، باعتبار أن هذا الكشف جزء من الفحص الطبي المتصل بإصابات العظام والمفاصل والأنسجة.