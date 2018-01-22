القبض على 9 متهمين في إداراة حسابات شهيرة على ” سناب شات “

حمود العنزي(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في الرياض، القبض على تسع متهمين بإدارة حسابات شهيرة على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” ، تحث من خلالها على مخالفة الأنظمة، وتشيع الرذيلة.

وقالت مصادر، إن المتهمين يديرون حسابات: ” حزب، الريان، لايف الثمامة، لايف مذرحة النظيم، سنتوب لايف النظيم، حزب أوسكار، حزب الشمال، حزب العزيزية، حزب الخليج والنهضة، حزب همتادو ” .

وأشارت المصادر، إلى أن الموقوفين متهمين بنشر مقاطع تفحيط وإشاعة الرذيلة وعرض صور تحث على الشذوذ، بالإضافة إلى الدعوة إلى مخالفة النظام العام، موضحاً أنه سيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص للنظر في مخالفاتهم.