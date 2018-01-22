القبض على 9 متهمين في إداراة حسابات شهيرة على ” سناب شات “
ألقت الجهات الأمنية في الرياض، القبض على تسع متهمين بإدارة حسابات شهيرة على موقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” ، تحث من خلالها على مخالفة الأنظمة، وتشيع الرذيلة.
وقالت مصادر، إن المتهمين يديرون حسابات: ” حزب، الريان، لايف الثمامة، لايف مذرحة النظيم، سنتوب لايف النظيم، حزب أوسكار، حزب الشمال، حزب العزيزية، حزب الخليج والنهضة، حزب همتادو ” .
وأشارت المصادر، إلى أن الموقوفين متهمين بنشر مقاطع تفحيط وإشاعة الرذيلة وعرض صور تحث على الشذوذ، بالإضافة إلى الدعوة إلى مخالفة النظام العام، موضحاً أنه سيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص للنظر في مخالفاتهم.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله .. الله يقويكم حتى يكونو عبره لغيرهم👍🏻☺️
بنت النور[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 60 دقيقة
زين ماسويتو كلامهم فاضي وكله كذب في كذب والله المستعان❤️
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3185 ] نشر منذ 50 دقيقة
امش عدل عدوك يحتار فيك وتجنب الشبهات
وقسم بالله لو كنت ساكن في تل ابيب بين اليهوزد وحتى النصارى
وانت في حالك والله لن تجد ضرر او سوء
ابداً ابداً
رااايق[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 48 دقيقة
هذول لابد من تشديد وتغليظ الأحكام عليهم **
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ليكون عبرة لغيرهم وللأسف كاثرين هالأيام هذي **
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يا حماعة حرقة قلب على اللي وصل له شبابنا من أستهتار وعدم مبلاة ** للأسف ******!!!!!!!!!
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شوفوا وين كنا !! وشوفوا وين أصبحنا **
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لا حول ولا قوة إلا بالله **
الرجل النبيل[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 16 دقيقة
بيض الله وجوه رجال الامن اضربوا بيد من حديد هالاشكال وعقبال الحسابات المستمره في نشر هذا السلوك المنحرف