” الخنين ” : سرعة انتقال لاعبي المملكة لإسبانيا كان مفاجأة

نواف السالم(صدى):

أشار عبد الرحمن الخنين، وكيل التعاقدات، إلى أن نجاح انتقال 3 لاعبين إلى الأندية الإسبانية يعني نجاج التجربة.

وقال ” الخنين ” : ” اجتمعت ببعض اللاعبين، وأكدوا لي أنهم لم ينظروا للقيمة المالية للعقد، بل أن جل تركيزهم كان على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم الفنية ” ، مضيفًا أن الخطورة لم تكن مفاجأة بقدر مفاجأة سرعة التنفيذ.

ويذكر أن الهيئة العامة للرياضة أعلنت عن شراكة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل تطوير رياضة كرة القدم في المملكة، وعليه تم انتقال عدد من لاعبي المملكة للاحتراف في الاندية السعودية.

وانتقل كل من: سالم الدوسري من الهلال إلى فياريال، فهد المولد من الاتحاد إلى ليفانتي، يحيى الشهري من النصر إلى ليغانيس.

كما انتقل ثنائي الشباب عبدالمجيد الصليهم وعبدالله الحمدان إلى رايو فاليكانو وسبورتينغ دي خيخون، وتعاقد بلد الوليد مع لاعب الفتح نوح الموسى، وانتقل ثنائي المواليد مروان أبكر وجابر مصطفى إلى ليغانيس وفياريال.