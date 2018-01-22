اليوم.. الحكم على قاتل جنود الجيش الأمريكي

واشنطن(صدى):

تعلن المحكمة الفيدرالية بكولومبوس، اليوم الإثنين، حكمها بشأن المدعو عبدالرحمن شيخ محمود المتهم بقتل أفراد من الجيش الأمريكي، وذلك عقب تلقيه تدريبات بسوريا.

وأشارت وثائق المحكمة العام الماضي إلى اعتراف المتهم بفعلته منذ عامين، وهو ما أدى إلى مطالبة الإدعاء العام بتوقيع عقوبة الحبس لمدة 23 عامًا عليه.

وفي سياق متصل، أوضح محامي عبدالرحمن أنه ليس بالضرورة الحكم عليه بالسجن لفترة طويلة، مؤكدًا أنه جند أشخاص آخرين قبل أن يدرك الطبيعة اللأخلاقية والغير قانوينة للأيديولوجيا الإرهابية.