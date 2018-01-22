بالفيديو.. والد ضحايا ” الكدمي ” : سأدعو لخادم الحرمين في كل سجدة طوال حياتي
قدَّم المواطن سامي النعمي، والد ضحايا الحادث المروري بمركز الكدمي، الشكر إلى خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، بعد صدور أمر ملكي بمنحه منزل وسيارة.
وأشار ” النعمي ” في مداخلة له عبر فضائية ” الإخبارية ” ، إلى أنه قطع على نفسه عهداً بأن يدعو لخادم الحرمين ” حفظه الله ” ، في كل سجدة يسجدها في صلاته.
كما أكد على ان ” حفظه الله ” ، يحرص دائماً على شعبه، وعوَّد الجميع على الوقوف على حاجات المواطنين.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3186 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظ الله سيدي ولي امرنا سلمان آل سعود المعظم
وكان الله في عونك والله وجبر كسر قلبك
ورحم الله رحمة واسعة
هذا الخط سبق مريت منه قبل خمس سنوات
يوم كنت ذاهب لرحلة وادي رزان قطاه هروب
بصراحة خطوط كلها ع بعضها ترقيع وخطورتها عاليد جداً جداً