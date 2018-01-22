بالفيديو.. والد ضحايا ” الكدمي ” : سأدعو لخادم الحرمين في كل سجدة طوال حياتي

تركي السالم(صدى):

قدَّم المواطن سامي النعمي، والد ضحايا الحادث المروري بمركز الكدمي، الشكر إلى خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، بعد صدور أمر ملكي بمنحه منزل وسيارة.

وأشار ” النعمي ” في مداخلة له عبر فضائية ” الإخبارية ” ، إلى أنه قطع على نفسه عهداً بأن يدعو لخادم الحرمين ” حفظه الله ” ، في كل سجدة يسجدها في صلاته.

كما أكد على ان ” حفظه الله ” ، يحرص دائماً على شعبه، وعوَّد الجميع على الوقوف على حاجات المواطنين.