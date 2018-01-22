بالفيديو.. عجوز يحتضن قطته بعد احتراق منزله
أثار رجل عجوز يبلغ من العمر 83 عاما ، استياء وحزن المتابعين عبر مواقع التواصل ، عقب ظهوره بفيديو وهو يحتضن قطته الصغيرة بعدما فقد كل شيء في حريق ضخم أحرق منزله عندما كان يحاول إشعال موقد خشب بالبنزين .
وظهر العجوز في مقطع الفيديو المتداول ، يبكي وسط بقايا منزله المتفحمة ويحتضن قطته بأسى ، بعدما فقد قططه الأخرى في الحريق ، فيما تمكنت العائلة من الفرار .
وتم نقل العجوز إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه خرج بعد فترة وجيزة وتم لم شمله مع قطه المحظوظ.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3186 ] نشر منذ 2 ساعتين
آهـ والله ودي اقبل رأسك
رجل انساني بكل م تحملة الكلمة من معنى
بنت النور[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 1 ساعة
يابعد قلبي قلبه 💔اشلون حاضن قطته الله يعوضه خير
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3186 ] نشر منذ 1 ساعة
بنت النور
تصدقين رغم انهم كفار
إلا ان في قلوبهم رحمه شفقه إنسانية منقطع النظير
حتى مع كثير من المسلمين في بلدانهم من المبتعثين خاصة
يحكون لي انهم يعا ملونهم بكل مودة وإحسان وتعايش وتسامح ورحمة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7247 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحــــم حالـــوه ويعينه علــى ماصابوه .😥😢😥.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23649 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله المستعان
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 52 دقيقة
😶🙄😏🙁🤔😕🤗😜
بنت النور[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 51 دقيقة
صادق اخوي عذآب الرحيل
بس مانقول الا الله يرحمنا برحمته
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7247 ] نشر منذ 44 دقيقة
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