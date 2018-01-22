بالفيديو.. عجوز يحتضن قطته بعد احتراق منزله

متابعات(صدى):

أثار رجل عجوز يبلغ من العمر 83 عاما ، استياء وحزن المتابعين عبر مواقع التواصل ، عقب ظهوره بفيديو وهو يحتضن قطته الصغيرة بعدما فقد كل شيء في حريق ضخم أحرق منزله عندما كان يحاول إشعال موقد خشب بالبنزين .

وظهر العجوز في مقطع الفيديو المتداول ، يبكي وسط بقايا منزله المتفحمة ويحتضن قطته بأسى ، بعدما فقد قططه الأخرى في الحريق ، فيما تمكنت العائلة من الفرار .

وتم نقل العجوز إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه خرج بعد فترة وجيزة وتم لم شمله مع قطه المحظوظ.