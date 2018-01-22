  • الإثنين 22

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. عجوز يحتضن قطته بعد احتراق منزله

بالفيديو.. عجوز يحتضن قطته بعد احتراق منزله

بالفيديو.. عجوز يحتضن قطته بعد احتراق منزله
متابعات(صدى):

أثار رجل عجوز يبلغ من العمر 83 عاما ، استياء وحزن المتابعين عبر مواقع التواصل ، عقب ظهوره بفيديو وهو يحتضن قطته الصغيرة بعدما فقد كل شيء في حريق ضخم أحرق منزله عندما كان يحاول إشعال موقد خشب بالبنزين .

وظهر العجوز في مقطع الفيديو المتداول ، يبكي وسط بقايا منزله المتفحمة ويحتضن قطته بأسى ، بعدما فقد قططه الأخرى في الحريق ، فيما تمكنت العائلة من الفرار .

وتم نقل العجوز إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه خرج بعد فترة وجيزة وتم لم شمله مع قطه المحظوظ.

 

 


الوسوم:, ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 1 ساعة

يابعد قلبي قلبه 💔اشلون حاضن قطته الله يعوضه خير

[ عدد التعليقات: 3186 ] نشر منذ 1 ساعة

بنت النور
تصدقين رغم انهم كفار
إلا ان في قلوبهم رحمه شفقه إنسانية منقطع النظير
حتى مع كثير من المسلمين في بلدانهم من المبتعثين خاصة
يحكون لي انهم يعا ملونهم بكل مودة وإحسان وتعايش وتسامح ورحمة

[ عدد التعليقات: 7247 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحــــم حالـــوه ويعينه علــى ماصابوه .😥😢😥.

[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 51 دقيقة

صادق اخوي عذآب الرحيل
بس مانقول الا الله يرحمنا برحمته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *