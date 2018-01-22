الحبس عامين لمحام بتهمة سرقة منقولات شقة مذيعة سعودية بالقاهرة

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنح مستأنف المعادي، في مصر، بالحبس عامين لمحام مع الشغل والنفاذ، لاتهامه في سرقة منقولات من شقة مذيعة سعودية في القاهرة.

يذكر أن محكمة جنح المعادي، قد حكمت بحبس المحامي عامين مع الشغل والنفاذ في 19 يونيو الماضي، إلا أنه تم استئناف الحكم لتخفيفه، الامر الذي رفضته المحكمة في جلستها أمس الأحد، مؤيدة حكمها السابق.