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الحبس عامين لمحام بتهمة سرقة منقولات شقة مذيعة سعودية بالقاهرة

الحبس عامين لمحام بتهمة سرقة منقولات شقة مذيعة سعودية بالقاهرة
القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنح مستأنف المعادي، في مصر، بالحبس عامين لمحام مع الشغل والنفاذ، لاتهامه في سرقة منقولات من شقة مذيعة سعودية في القاهرة.

يذكر أن محكمة جنح المعادي، قد حكمت بحبس المحامي عامين مع الشغل والنفاذ في 19 يونيو الماضي، إلا أنه تم استئناف الحكم لتخفيفه، الامر الذي رفضته المحكمة في جلستها أمس الأحد، مؤيدة حكمها السابق.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3186 ] نشر منذ 2 ساعتين

حفظ الله فخامة الرئيس الزعيم القومي العربي المصري السيسي المعظم
وحفظ الله مصر حكمومة وشعباً
ويحيا العدل

[ عدد التعليقات: 3473 ] نشر منذ 1 ساعة

محامي وحرامي ** !!!!! هههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههه عادي هناك كل الاشغال تجتمع في شخص واحد الله يستر علينا بس

[ عدد التعليقات: 7247 ] نشر منذ 28 دقيقة

محاميـــــها صـــــار حــراميــــــها .هههههههه.🤔😅😂😄😂.هههههههه.

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