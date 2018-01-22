” jumanji ” يواصل تصدره ويحطم الأرقام القياسية لإيرادات السينما بأمريكا

واشنطن(صدى):

واصل فيلم الحركة والإثارة ” جومانجي ويلكم تو ذا جانجل ” ، تصدره في أمريكا الشمالية، وذلك بعد ما حقق إيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار في الأسبوع الثالث على التوالي.

وحصل على المركز الثاني فيلم الحرب والدراما الجديد ” 12 سترونج ” ، محققًا إيرادات وصلت إلى 16.5 مليون دولار، كما جاء في المركز الثالث فيلم الحركة ” دين أوف تيفز ” بإرادات وصلت إلى 15.5 مليون دولار.

والجدير بالذكر أن فيلم ” جومانجي ” من بطولة دوين جونسون، وجاك لبلاك، وكيفين هارت ومن إخراج جيك كادسين.