” ساما ” توضح الفرق بين أنواع الحسابات المصرفية

عادل الحربي (صدى):

أوضحت المؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير وحساب الوديعة، موضحة سمات كل منها.

وقالت المؤسسة إن الحساب الجاري، هو حساب مصرفي من دون فوائد يتيحُ للعميل القيام بالعديد من العمليات المصرفيّة التقليدية كالإيداع والسحب من أجهزة الصراف الآلي من خلال بطاقة السحب التي يمكن استخدامها أيضاً لدفع قيمة المشتريات لدى نقاط البيع في أيّ وقت وذلك بحدود الرصيد المتوفر في الحساب، كما يمكن من خلاله تحرير الشيكات للدفع بواسطتها أو تحصيلها، وكذلك دفع فواتير الخدمات من الحساب الجاري مباشرةً عن طريق الخدمة المصرفيّة الهاتفية أو عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن حساب التوفير، هو حساب مصرفي يسمح للعميل تحريكه في أيّ وقتٍ سحباً وإيداعاً ولا يخضع لمدة محدّدة، كما يمنح العميل وسيلة آمنة لحفظ أمواله وقد يقدم غالبية هذه الحسابات هامش ربح على الرصيد المودع في الحساب.

وبيَّنت أن طريقة حساب الأرباح تختلف بحسب العقد المبرم مع البنك، فقد تحتسب يومياً أو شهرياً، وهناك بعض المصارف تمنح عملائها بطاقات صرف آلي عند فتح حساب توفير، ولكنّ بعض الحسابات قد لا تمنح دفتر شيكات لمثل هذا النوع من الحسابات.

أما الوديعة لأجل فهو حسابٌ يتيح لك إيداع مبلغ من المال في المصرف ويكون هذا المبلغ تحت تصرّف المصرف لفترة محددة مقابل هامش ربح محدد، وقد تبدأ فترة الإيداع من أسبوع، وفي حال طلب العميل المبلغ أو جزءاً منه قبل موعد الاستحقاق، يتم فرض رسوم الدفع المسبق وقد لا يحصل على الأرباح التي حققها، و لهذا الحساب عدة مسمّيات منها حساب الوديعة الثابتة، أو الوديعة لأجل، أو الوديعة الاستثمارية.