” المركزي القطري ” يفضح أكاذيب خليفة بن جاسم ويكشف حقيقة الاستثمارات بالدوحة

طلال الضوي(صدى):

فضحت بيانات البنك المركزي القطري، كذب رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، كاشفة هبوط الاستثمارات المباشرة الجديدة بالربع الثالث من 2017.

وأوضحت بيانات المركزي أن الاستثمارات المباشرة الجديدة هبطت إلى 861 مليون ريال من 1.251 مليار ريال للفترة المماثلة في 2016، مؤكده انكماشمها في الخارج بقيمة 616 مليون ريال.

وأكدت أن استثمارات قطر المباشرة في الخارج انسحبت بقيمة 1.432 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2017، مقابل ضخ استثمارات بقيمة 1.675 مليار ريال للفترة ذاتها من 2016.