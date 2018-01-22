فرص عمل شاغرة في إحدي شركات الاتصالات بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت إحدى شركات الإتصالات في مدينة الدمام، فرص عمل لديها بالتعاون مع شركة ريادة للتشغيل، لافته إلى أن ساعات العمل تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وأوضحت الشركة شروط المتقدمين للعمل، على أن يكونوا سعوديين الجنسية، وأن يكون لديهم خبرة في مجال المبيعات الميداني.

وأشارت إلى أنه على المتقديمن المتوفر لديهم الشروط السابقة، إرسال السيرة الذاتية على اللينك التاليهنا .