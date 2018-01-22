بالصور.. بلدية العليا تزيل 83 سيارة تالفة بشوارعها

حمود العنزي (صدى):

قامت بلدية العليا التابعة لأمانة منطقة الرياض بإزالة 83 سيارة تالفة في نطاق البلدية بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مرور منطقة الرياض لما تسببه من تلوث بصري وتشويه في المدينة .

ذكر ذلك المهندس خالد الرويشد رئيس بلدية العليا وأشار الى أن البلدية بالتنسيق مع المرور تعمل على إزالة السيارات التالفة من الاحياء والشوارع في نطاق البلدية .

وأكد أن المواطن عين مخلصة للأمانة بالتعاون باتباع الأنظمة البلدية وأيضا التبليغ عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠ عن أي ملاحظة .