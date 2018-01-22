بعد القبض على 4 متحرشين.. أمير مكة يكرم مدير شرطة جدة وفريق العمل

نايف السالم(صدى):

قام الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بتكريم العميد محمد الوذيناني، مدير عام شرطة جدة، وفريق العمل الذي تمكن من ضبط ثلاثة أشخاص مقيمين قاموا بالتحرش بأربعة آسيويات.

ويذكر، أنه قام ثلاثة أشخاص وافدين بالتحرش بـ أربعة آسيويات والتعدي عليهن، حيث أطلق أحدهم النار عليهن مما أدى لإصابة إحداهن بكتفها، إلا أنه تم القبض على المعتدين في وقت قياسي.

ويتكون فريق العمل من العقيد عبدالرحمن الشهراني والرائد ثامر الرحيلي و الرائد زايد الزهراني والرقيب محمد المهدلي والجندي أحمد عوض الزهراني.