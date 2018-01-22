الأمن العام يضبط 329 مركبة و6812 مطلوبا في 3 أيام

نايف السالم(صدى):

أعلن الأمن العام، عن إحصائية الحملة الأمنية الموحدة لدوريات الأمن، لأيام الخميس والجمعة والسبت الماضيين.

وأوضح الأمن العام، أنه تم ضبط عدد 329 من المركبات، منها 39 مركبة مسروقة، و109 مشتبه بها، و48 مطلوبة، و133 مركبة بدون إثبات ملكية.

وأضافت أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة، هو 1671 حبوب مخدرة، و0.395 جرام حشيش، و0.847 جرام قات.

أما إجمالي ما تم ضبطه من أشخاص هو 6812، منهم 3159 رجل، و 3653 شاب، بالإضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة منها 36 مسدساً، وبندقية نارية واحدة، و611 ذخيرة حية، و7 بنادق هوائية، و65 سلاحاً أبيضاً.

وضبط الأمن العام، من المسكرات، 440 قارورة، و181 جركل، و20 برميلاً.