413 طلبا على قوائم انتظار التنمية العقاري في 13 منطقة

عادل الحربي(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقاري، عن إجمالي الطلبات على قائمة الانتظار والتي تبلغ 413631 طلبًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ206 مليار ريال.

وكشف الصندوق على موقعه الإلكتروني، عن مواقع هذه الطلبات، فيما عدا 4 طلبات من حيث المنطقة، والتي تبلغ تكلفتها 2 مليون ريال.

وأوضح الصندوق أن الطلبات الواقعة على قائمة الانتظار في الرياض تبلغ 112382 طلبًا بتكلفة إجمالية 561.9030.9115 ريال، وتأتي في المرتبة الثانية منطقة الحدود الشمالية بـ11336 طلبًا بتكلفة إجمالية 566.792.8750 ريال.

كما أضاف أن طلبات حائل تبلغ 15034 طلبًا بتكلفة 751.671.5000 ريال، والقصيم تسجل 37463 طلبًا بتكلفة 187.312.490.14 ريال، لتبلغ عدد طلبات الشرقية 50870 طلبًا بقيمة 254.343.68200 ريال، وتأتي طلبات عسير بتكلفة إجمالية 154.221.175.21 ريال بعدد طلبات 30845.

وأشار إلى أن نجران تشتمل على 14191 طلبًا بتكلفة 709.542.8750 ريال، وجازان بها 7735 طلبًا بتكلفة 386.656.6965 ريال، كما تأتي الباحة بـ7176 بتكلفة 358.769.3080 ريال، وعدد طلبات مكة يبلغ 66808 بتكلفة 334.033.585.50 ريال.

وأوضح أن طلبات المدينة المنورة 33041 بتكلفة إجمالية 165.196.306.71 ريال، وتبوك 15885 بتكلفة 165.196.306.71 ريال، والجوف 10859 بتكلفة 542.935.7500 ريال.