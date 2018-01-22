مٌبتعث سعودي يتحدى ” القرش ” لإنقاذ شخص من الغرق بأستراليا

نايف السالم(صدى):

أثنت سفارة المملكة بأستراليا، على الدور الذي قام به الطالب أحمد المحيميد، مبتعث سعودي في ” ملبورن ” ؛ لإنقاذ شخص من الغرق، مغامرًا بحياته ومتحديُا أسماك القرش.

ودخل المستشفى إثر ذلك، وخرج لاحقًا أمس الأحد.

وقالت السفارة ف بيان أصدرته اليوم، أن بالطالب كان في نزهة مع أصدقائه حول نهر ” الدوكلاند ” ، ثم سمع صوت من يطلب المساعدة، فلم يتردد في القفز في النهر والسباحة لإنقاذه، على الرغم من وجود سمك قرش بالمنطقة، ليدخل المستشفى إثر ذلك وخرج لاحقًا أمس.

ويُذكر أيضًا أن القائم بأعمال السفارة قد اتصل بالطالب للاطمئنان عليه؛ وشكره على العمل البطولي، كما أكدت على أن الطالب قد خرج من المستشفى ويتمتع بصحة جيدة.