” فيسبوك ” تنشىء 3 مراكز تدريب بعد الهجوم عليها في أوروبا

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة ” فيسبوك ” ، اليوم الاثنين، افتتاحها ثلاثة ” مراكز مهارات مجتمعية ” في كلًا من إسبانيا وبولندا وإيطاليا، بالإضافة إلى 3 مراكز للتدريب على المهارات الرقمية في أوروبا.

كما أوضحت الشركة، أنها ستلتزم بتدريب مليون شخص خلال العامين المقبلين كجزء من مبادرة ” عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ” ، وذلك لتقديم مساعداتها في أوروبا، مؤكده انها ستقوم باستثمار عشرة ملايين يورو (12.2 مليون دولار) في فرنسا من خلال منشأة أبحاث الذكاء الصناعي.

وجاءت هذه الخطوة في نفس الوقت الذي تناقش فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقترحات لزيادة فاتورة الضريبة على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات بعدما ضغطت الدول الكبرى التي تتهم شركات مثل أمازون وجوجل وأبل وفيسبوك بأنها تخفض فواتيرها الضريبية من خلال إعادة توجيه أرباحها في الاتحاد الأوروبي إلى دول ذات ضرائب أقل مثل لوكسمبورج وأيرلندا.