رغم الإغراءات.. أهالي البقاع اللبنانية يوجهون صفعة قوية لحزب الله

بيروت(صدى):

فشلت مليشيا حزب الله اللبنانية في تجنيد واستقطاب 600 شخصًا من منطقة البقاع، بعد رفض الأهالي الانسياق وراء إغراءات المليشيا والزج بأبنائهم في المجهول.

وتقوم مليشيا حزب الله الإرهابية بتجنيد الشباب؛ لإشراكهم في الحروب الدائرة بسوريا الفترة الراهنة، وذلك عن طريق تقديم العديد من الإغراءات المادية لذويهم.

ويلجأ حزب الله إلى عدة طرق لتجنيد الشباب، من أبرزها، إيهام العائلات بقدسية الحرب في سوريا وضرورة الدفاع عن إخوانهم هناك، إغراء الأسر الفقيرة بالأموال الكثيرة وتوظيف أبنائهم ممن يحتاجون العمل، بالإضافة إلى أنها تقوم بحشد المطلوبين أمنيًا والسوابق.