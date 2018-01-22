إنقلاب شاحنة مياه تتسبب في إغلاق مدخل قيا بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تفاجأ الأهالي بإغلاق طريق الطائف-قيا، إثر إنقلاب شاحنة صهريج مياه ” بدوران جديد ” يتداخل رصيفه في الشارع العام لمدخل قيا.

وكانت الجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الشاحنة من المكان، وتنظيم حركة السير.

يذكر أن العديد من الشكاوي تدور حول هذا الطريق الذي يتسبب في الكثير من الحوادث، ويرجو الأهالي من الجهات المعنية أن يتم إيجاد حلول لهذه المشكلة سريعًا حفظًا للأرواح.