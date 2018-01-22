  • الإثنين 22

    يناير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. إنقلاب شاحنة مياه تتسبب في إغلاق مدخل قيا بالطائف
  • نشر : منذ 3 ساعات
  • 1٬561
  • 2
  • حوادث

إنقلاب شاحنة مياه تتسبب في إغلاق مدخل قيا بالطائف

إنقلاب شاحنة مياه تتسبب في إغلاق مدخل قيا بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تفاجأ الأهالي بإغلاق طريق الطائف-قيا، إثر إنقلاب شاحنة صهريج مياه ” بدوران جديد ” يتداخل رصيفه في الشارع العام لمدخل قيا.

وكانت الجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الشاحنة من المكان، وتنظيم حركة السير.

يذكر أن العديد من الشكاوي تدور حول هذا الطريق الذي يتسبب في الكثير من الحوادث، ويرجو الأهالي من الجهات المعنية أن يتم إيجاد حلول لهذه المشكلة سريعًا حفظًا للأرواح.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكل الحبوب مضروبه خل الحموله والله يجيك السايق يلف ولا يهمه اي شئ يمشون بسرعه عاليه وكم حادث على هذا الموقع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *