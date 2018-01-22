إنقلاب شاحنة مياه تتسبب في إغلاق مدخل قيا بالطائف
تفاجأ الأهالي بإغلاق طريق الطائف-قيا، إثر إنقلاب شاحنة صهريج مياه ” بدوران جديد ” يتداخل رصيفه في الشارع العام لمدخل قيا.
وكانت الجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الشاحنة من المكان، وتنظيم حركة السير.
يذكر أن العديد من الشكاوي تدور حول هذا الطريق الذي يتسبب في الكثير من الحوادث، ويرجو الأهالي من الجهات المعنية أن يتم إيجاد حلول لهذه المشكلة سريعًا حفظًا للأرواح.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3186 ] نشر منذ 3 ساعات
يووهـ ي لطيف يارب
شكل الحموله زادت؟؟
خالد[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكل الحبوب مضروبه خل الحموله والله يجيك السايق يلف ولا يهمه اي شئ يمشون بسرعه عاليه وكم حادث على هذا الموقع