محمد صلاح ينافس ميسي على صدارة الحذاء الذهبي

ماجد محمد(صدى):

يدخل اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف نادي لفيربول الإنجليزي، ضمن سباق صدارة ترتيب االحذاء الذهبي لموسم 2017-2018.

ويحتل اللاعب المصري المركز السادس في القائمة برصيد 18 هدف، بفارق 3 أهداف عن الاعب هارى كيم متصدر القائمة ومهاجم نادي توتنهام الإنجليزي.

كما يحتل اللاعب ايمبولي لاعب نادي لاتسيو الإيطالي المركز الثاني بواقعى 20 هدف، وهو نفس عد الأهداف للأوروجواني كافاني مهاجم باريس سان جيرمان صاحب المركز الثالث.

ولم تخل هذه القائمة من تواجد نجم برشلونة الأسباني ليونيل ميسي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدف، وبإجمالى نقاط 38 نقطة.