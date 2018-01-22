مياه الشرقية: قريبا الإعلان عن حزمة مشاريع لتطوير جودة المياه

سعيد العجل(صدى):

كشف مدير عام الادارة العامة للمياه في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري عن قرب الإعلان عن ٢٠ مشروعا تطويريا في قطاع توزيع المياه في المنطقة الشرقية بهدف تحسين جودة المياه وزيادة قدرات أنظمة المياه.

وبين المطيري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت قبل أشهر العمل مع إحدى الشركات الاستشارية لتقديم أفضل الحلول والمقترحات لتطوير خدمات المياه في المنطقة الشرقية وتحديدا في الدمام والخبر والقطيف وبقيق والأحساء، مشيرا إلى أن العمل يجري بوتيرة أسرع من المخطط لها، وسيتم قريبا الإعلان عن مشروعات تتضمن تحسين جودة المياه، بعد فحص قرابة ١٢٠٠ نقطة قياس في المناطق الستة، وزيادة إمداداتها لمناطق متعددة في المنطقة الشرقية.