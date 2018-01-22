” المالكي ” يكشف آخر تطورات الأوضاع في اليمن.. ويؤكد: خسائر ” الحوثي ” تزداد

فهمي محمد(صدى):

شدد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، على أهمية الحذر من وصول الأسلحة الفتاكة مثل الصواريخ الباليستية إلى يد ميليشيا الحوثي الإيرانية؛ موضحًا أن هذا الأمر يعتبر تهديداً لدول المنطقة والعالم.

وكشف عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية، بشرية ومادية؛ مما دفعهم إلى استخدام صواريخ ” أرض أرض ” ، والذي اعتبرها ” المالكي ” دليل على تكبدهم الخسائر.

وأشار ” المالكي ” إلى تحقيق الجيش اليمني عدد من الانتصارات الكبيرة الأيام الماضية، موضحًا أن الجيش تقدم بشكل كبيرعلى جبهات الساحل الغربي وصعدة ونحو البيضاء ونهم وصرواح ويقترب من صنعاء، حسبما ذكر.

وقال : ” نتبادل المعلومات الاستخبارية مع دول غربية فيما يخص اكتشاف الصواريخ واستهدافها والقدرات الصاروخية للمليشيات وتهريبها خاصة عبر ميناء الحديدة ” .

وعن الارتباط بين الحوثي وإيران، ودعم الأخيرة للمليشيات، أوضح ” المالكي ” ، أن الحوثيون يربطهم علاقة مصالح بإيران وهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم وطهران تتحكم بهم.

وتابع : ” إيران تسللت إلى اليمن، عبر برامج إنمائية غير حقيقية في محافظة صعدة؛ لكنها كانت تهدف لدراسة الوضع السياسي في اليمن ” .