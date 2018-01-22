السعودية للكهرباء تنتخب مجلس إدارة للدورة الجديدة لمدة 3 سنوات

علي القحطاني (صدى):

انتخبت الجمعية العامة للشركة السعودية للكهرباء، أمس الإثنين، أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت أمس لمدة 3 سنوات.

ويشمل مجلس الإدارة الجديد:

خالد بن صالح السلطان، ممثل صندوق الاستثمارات العامة.

جيرارد مستراليت، ممثل صندوق الاستثمارات العامة.

نجم بن عبدالله الزيد، ممثل صندوق الاستثمارات العامة.

راشد بن إبراهيم شريف، ممثل صندوق الاستثمارات العامة.

رائد بن ناصر الريس، ممثل صندوق الاستثمارات العامة.

عصام بن علوان البيات، مستقل.

عبدالملك بن عبدالله الحقيل، مستقل.

عبدالعزيز بن فهد الخيال، مستقل.

عبدالكريم بن علي الغامدي، ممثل شركة أرامكو السعودية.