بالفيديو.. صيادو أشباح يلعبون مع روح شريرة بمنزل مسكون

متابعات(صدى):

وثق مجموعة من صيادي الأشباح ، لحظة رصدهم لروح شريرة خلال تواجدهم في منزل في يونتيفراكت الذي يعد واحدا من أكثر الأماكن المسكونة في المملكة المتحدة.

وقال أحد الصيادين الجندي السابق ” كايل طومسون ” إن شبحا قام بطرق معدات خاصة عندما لعبوا لعبة معه لإثبات وجوده.

ويمكن رؤية ساقين في مقطع فيديو بجانب دائرة من الكرات تم وضعها في منتصف الغرفة قبل أن يسأل أحدهم الروح الشريرة بإثبات تواجدها في الغرفة ، كما ظهرت إحدى المعدات بجانب جدار تسقط على الأرض .