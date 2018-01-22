البرلمان العراقي يحسم قراره بشأن قانون الانتخابات اليوم

بغداد(صدى):

يفتتح البرلمان العراقي، اليوم الأثنين، جلسة التصويت على قانون الانتخابات وتحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية العامة البرلمانية في مايو المقبل، وذلك عقب قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا الصادر أمس بعدم دستورية تعديل موعد الانتخابات.

وأبدى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تأييده لقرار المحكمة واصفًا إياه بأنه قرار حاسم للجدل، ومطالبًا جميع الكتل السياسية المصادقة عليه والسير على نفس نهج البرلمان، من حيث القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي.

ويذكر أن القوى المعارضة التي طالبت بتغير موعد الانتخابات، والتي هددت بانسحابها حالة عدم تنفيذ مطلبها، أعلنت بالأمس تأيديها للقرار والتزامها بتنفيذه.