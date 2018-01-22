ارتفاع أسعار النفط مع الالتزام بخفض الإنتاج.. وخام برنت يسجل 69 دولار

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في مستوياتها، في ظل تأكيد ” أوبك ” والدول المنتجة للنفط وعلى رأسهم المملكة على استمرار العمل باتفاق خفض الانتاج إلى ما بعد 2018.

وارتفعت عقود خام برنت خلال تعاملات صباح اليوم، إلى 68.76 دولار للبرميل بنسبة 0.2%، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.2% مسجله 63.51 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة الدكتور خالد الفالح، أكد انه يجب على المنتجين للنفط مواصلة العمل بحدود الانتاج خلال 2018، مؤكده على ضرورة استمرار التعاون بشان الانتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي في نهاية 2018.