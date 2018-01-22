أطباء: عقار وحيد مجاني بالمملكة للإقلاع عن التدخين

نايف السالم(صدى):

أكد بعض الأطباء، على فعالية حبوب ” الشامبكس ” في مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، مشيرين إلى أن هذا العقار يمنع النيكوتين من الالتصاق بالمستقبلات في الدماغ.

وأوضح الأطباء، أن هناك عدة أعراض تظهر على المدخنين أثناء استخدام العلاج وهي: الغثيان وصعوبة النوم وألم بالرأس وصداع وصعوبة التركيز والإمساك والإسهال.

أما عن نتائج العلاج، فبيَّن الأطباء أنها تظهر من أول أسبوع في رحلة العلاج، مؤكدين أنها تعمل كحاجز بين الخلايا التي تحفز الدخن في التدخين، كما أنها صالحة لمرضى القلب والسكر.

في سياق متصل، أظهرت نتائج دراسات، عدم فعالية السجائرة الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين.

يذكر أن السلطات الصحية بالمملكة، توفر هذا العقار في الصيدليات مجاناً، وهو الوحيد المرخص من وزارة الصحة كعلاج يساعد في الإقلاع عن التدخين.