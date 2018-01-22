7 عقبات تصطدم ببرنامج التعليم للتحول الوطني 2020

علي القحطاني(صدى):

تواجه وزارة التعليم 7 تحديات؛ للارتقاء بالتعليم من خلال برنامج ” التحول الوطني 2020 ” ، الذي أطلقته، حيث تصطدم الأهداف التي من المرتقب أن يحققها البرنامج بعدد من العقبات.

وتعتبر أبرز التحديات السبعة التي رصدتها وزارة التعليم هي تدني جودة المناهج والاعتماد على طرق تدريس تقليدية، وضعف مهارات التقويم لدى المعلمين، والصورة النمطية السلبية تجاه مهنة التعليم.

وتعمل وزارة التعليم على ربط التعليم بالمجتمع بشكل أكثر وتطويره لكي يلائم طموحات المملكة.

والجدير بالذكر، أن برنامج التحول الوطني 2020 بدأ منذ عام 2016، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لتحقيق أهدافها.