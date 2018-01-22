دوائر القضايا الأسرية تهتم بالطابع الجنائي دون الأحوال الشخصية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، عن القضايا التي سيتهتم بها دائرة القضايا الأسرية التي تستحدثها النيابة العامة في الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر، أنها ستهتم بالقضايا ذات الطابع الجنائي بعيداً عن الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن هذا النوع من القضايا تختص به محاكم الأحوال الشخصية.

وقالت المصادر، إن اختصاصات النيابة العامة تشمل: التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها والادعاء أمام القضاة وفقا للائحة التنظيمية، وكذلك طلب تمييز الأحكام والإشراف على تنفيذها خاصة الأحكام الجزائية.

من جانبه، لفت المستشار القانوني والمحامي الدكتور عمر الخولي، إلى أن استحداث دائرة للقضايا الأسرية، قد يتم من خلال الدائرة التدخل بقضايا العنف الأسري.