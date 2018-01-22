” المطيري ” تكشف تفاصيل لجنة تيسير الأعمال ومساهمة الجهات الحكومية بها

علي القحطاني (صدى):

أعلنت المشرفة على لجنة تيسير الأعمال إيمان المطيري، أن اللجنة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاع الخاص ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني وذليل الصعوبات التي تواجهه، من خلال رصد المبادرات والتحديات.

وأوضحت ” المطيري ” خلال ورشة عمل بعنوان ” أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين ” ، أن اللجنة تضم في عضويتها 39 جهة حكومية تسعى إلى تمكين وتنمية القطاع الخاص، برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.

وأشارت إلى أن اللجنة تمتلك 19 لجنة فرعية، وتشمل كل لجنة على ممثلون للقطاع الخاص، مؤكده أن المستقبل سوف يشهد المزيد من اللجان الفرعية.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها التي تنسجم مع أهداف رؤية 2030 المتثملة في الاستثمار الاجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.7%، بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%.