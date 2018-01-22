هيئة السياحة: البدء في إصدار تراخيص للمرشدات السياحيات قريبا

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة لسياحة والتراث، عن بدء استقبال طلبات الترخيص للمرشدات السياحيات عن طريق البوابة الإلكترونية، قريباً.

وأشارت الهيئة، إلى أنه بمجرد الانتهاء من الترتيبات النهائية بهذا الشأن، متوقعة أن يصل عدد المتقدمات عند البدء باستقبال طلبات الترخيص، إلى 150 متقدمة.

وقالت الهيئة إنه سيتم تدريب المتقدمات في دورة مهارات الإرشاد السياحي، على أن يتم تحديد مكان ومواعيد إقامتها في كل منطقة من مناطق المملكة، من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية.

يذكر أن الهيئة اعتمدت محضر ضوابط واشتراطات الترخيص للمرشدات السياحية، والتي تتضمن الشروط المطبقة على المرشدين السياحيين الذكور، وهي: اجتياز المقابلة الشخصية، واختبار قياس للمعلومات لدى المتقدم بطلب رخصة الإرشاد السياحي، وحضور دورة تدريبية تعقدها الهيئة في عدد من مناطق المملكة.

واشترطت في المرشدات السياحيات، الالتزام بالضوابط الشرعية والأعراف الاجتماعية، فتكون محتشمة في زيها وملابسها، والالتزام بالضوابط والقيم المجتمعية.