بـتكلفة ملياري ريال.. بناء 9 محطات تحلية مياه على ساحل البحر الأحمر

نايف السالم(صدى):

كشف عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أمس الاحد، عن تخطيط المملكة لبناء 9 محطات تحلية مياه.

وأوضح أن التكلفة لبناء الـ 9 محطات تتجاوز ملياري ريال، وهو ما يعادل 530 مليون دولار، موضحًا أن المحطات سيتم إنشاؤها على ساحل البحر الأحمر؛ على أن تكون طاقة المحطات 240 ألف متر مكعب من المياه يوميًا

وأكد ” الفضلي ” على أنه سيتم الانتهاء من المحطات خلال 18 شهر، موضحًا أن المشروع سيساعد المؤسسة العامة للتحلية في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.