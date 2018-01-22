” اللجان العلمية ” : البطالة ترتبط بالملف التشريعي والاقتصادي

عادل الحربي (صدى):

أوضح أحد مسؤولي اللجان العلمية في المملكة، أن معالجة ملف البطالة بالمملكة يرتبط بمسارين مهمين، هما المسار التشريعي والمسار الاقتصادي؛ وذلك لخفضه إلى المعدل الطبيعي.

حيث أظهرت التقارير الخاصة بنشرة العمل، أن معدل البطالة للسعوديين، خلال الربع الثالث الماضي بلغ 12.8%، مستقرًا عند هذا المعدل مقارنة بنهاية الربع الثاني 2017.

وفي السياق نفسه، أكد نضال رضوان، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العلمية في المملكة، أن المسار الاقتصادي يتمثل في ضرورة تسهيل إجراء الاستثمار الوطني والأجنبي، بالإضافة لمنح المنشآت الوطنية فرص منافسة عادلة مع الشركات الأجنبية.