” تعليم القصيم ” ينشر صورا لانتظام الدراسة في مدارس المنطقة

سالم المطيري(صدى):

بدأ الطلاب اليوم الإثنين، ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني، والعودة للمدارس، لذا يبدأ الطلاب بالانضباط وحضور الحصص المدرسية في المواعيد المحددة.

ونشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة قصيم، عبر حسابها على ” تويتر ” اليوم، صور يظهر فيها انضباط الطلاب، في المدارس التابعة لمكتب التعليم في شمال ” بريدة ” .

وعلق على الصورة قائلًا : ” جدية وتميز وانضباط في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني، والعودة للمدارس في تعليم القصيم ” .