تصريحات بشار الأسد حول الهجوم التركي على عفرين السورية

دمشق(صدى):

وصف رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، العملية العسكرية الإرهابية التركية على مدينة عفرين، بـ ” العدوان الغاشم ” .

وأكد بشار الأسد أن العدوان التركي على مدينة عفرين السورية لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة في سوريا، والتي بنيت أساسا على دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها، على حد قوله.

يذكر أن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قدد هدد قبل بدء العملية العسكرية التركية التي انطلقت السبت، بالرد العسكري على أي هجوم تركي وتوعد بإسقاط المقاتلات التركية.