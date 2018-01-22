الثلاثاء.. إنطلاق انتخابات مجلس إدارة غرفة الخرج

علي القحطاني (صدى):

تنطلق يوم غد الثلاثاء انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالخرج للدورة الرابعة ، حيث يتوجه الناخبون من رجال وسيدات الأعمال المشتركون والمشتركات في الغرفة إلى لجان الانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة

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‏وتضم قائمة المرشحين للانتخابات 13 مرشحاً ، منهم 12 مرشحاً عن فئة التجار ، ومرشحا واحداً فقط عن فئة الصناعيين .

‏ودعا أمين عام غرفة الخرج المهندس منصور العماج رجال وسيدات الأعمال من مشتركي الغرفة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة ، حيث ستكون فترة الانتخابات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءاً في قاعة الفرسان للمؤتمرات بمدينة السيح ، وسيقوم فريق للخدمات المساندة بغرفة الخرج بمساعدة الناخبين من رجال وسيدات الأعمال المشتركون والمشتركات في الغرفة وإرشادهم لاستكمال الإجراءات لدى قوائم المراجعة والتأكد من تسجيلهم ضمن قوائم الناخبين المعتمدة.

وأشار العماج إلى أن الدورة الرابعة لمجلس إدارة غرفة الخرج ، تأتي في ظل متغيرات اقتصادية وتتزامن مع تنفيذ رؤية المملكة 2030 ، التي ينتظر أن يكون للغرف التجارية دوراً بارزاً في كثير من محاورها ذات العلاقة بقطاع الأعمال.

‏يذكر أن انتخابات مجلس إدارة غرفة الخرج التي يتم تنظيمها كلّ 4 سنوات تُعَـدُّ أهمّ آلية لاختيار الهيئة المسؤولة عن إدارة طموحات رجال وسيدات الأعمال في مدن ومراكز قرى الخرج ، والتعبير عن أهداف وتطلعات مشتركي الغرفة البالغ عددهم أكثر من 18 ألف مشترك من أصحاب وملاك المؤسسات والشركات ، وتوجيه أداء الغرفة ليكون انعكاسا صادقا لمصالح مشتركيها من رجال وسيدات الأعمال ، وعاملا مهما في حل مشكلات مؤسساتهم وشركاتهم ، والعمل على تطويرها وتنميتها ورفع كفاءتها ، لتسهمَ على نحو فاعل ومؤثر في خدمة الاقتصاد السعودي .