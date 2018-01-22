” بتكوين ” تواصل تذبذبها.. وإثريوم ترتفع أعلى ألف دولار

عادل الحربي (صدى):

تراجعت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الاثنين، مواصله حالتها المتذبذبة بعد خسارها القوية خلال الأسبوع الماضي وهبوطها أدنى 11.5 ألف دولار.

و انخفضت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم إلى 11453 دولار بنسبة 0.60%، بعد أن تخطت 12900 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع مقتربة من حاجو الـ13 ألف دولار.

وارتفعت المنافسة الأولى لها ” إثريوم ” إلى 1055 دولار بنسبة 0.70%، في الوقت الذي تراجعت فيه ” الريبل ” بنسبة 5.45% إلى 1.38 دولار.

وفي ظل هذا التذبذب في العملات الرقمية، سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 561 مليار دولار، يبلغ نصيب ” بتكوين ” 34.8% منها.