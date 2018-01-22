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” هدف ” يجدد دعوته للمرأة العاملة بالتسجيل في ” قرة “

” هدف ” يجدد دعوته للمرأة العاملة بالتسجيل في ” قرة “
عادل الحربي (صدى):

أكد صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، سعيه الدائم إلى تقديم كافة التسهيلات، وتذليل التحديات التي تواجه عمل المرأة العاملة في القطاع الخاص، عبر برنامج دعم ضيافة الأطفال ” قرة ” .

يذكر أن ” قرة ” ، هي مبادرة من ” هدف ” لتمكين المرأة العاملة بالمملكة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها أثناء فترة العمل.

ويمكن للمرأة أن تشارك في البرنامج عبر الرابط هنا.

 


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