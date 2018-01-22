” هدف ” يجدد دعوته للمرأة العاملة بالتسجيل في ” قرة “
أكد صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، سعيه الدائم إلى تقديم كافة التسهيلات، وتذليل التحديات التي تواجه عمل المرأة العاملة في القطاع الخاص، عبر برنامج دعم ضيافة الأطفال ” قرة ” .
يذكر أن ” قرة ” ، هي مبادرة من ” هدف ” لتمكين المرأة العاملة بالمملكة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها أثناء فترة العمل.
ويمكن للمرأة أن تشارك في البرنامج عبر الرابط هنا.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3187 ] نشر منذ 3 ساعات
عال العال والله
سجلن في قرة