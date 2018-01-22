الجبير يرأس الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

نايف السالم(صدى):

رأس وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير الاجتماع الاستثنائي الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ” بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض “.

وتقدم وزير الخارجية بالشكر لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة على استجابتهم لدعوة المملكة العربية السعودية لعقد الاجتماع الوزاري الاستثنائي من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة حيال إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدينة الرياض.

وأكد في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن النظام الإيراني لايزال يواصل تهريب الأسلحة والصواريخ للميليشيات الحوثية في اليمن بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية، وفقاً للتقارير الأممية الصادرة عن لجنة القرار (2231) ولجنة العقوبات في اليمن (2241) مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة وسلامتها والسلم والأمن الدوليين.

وأوضح الوزير عادل الجبير أن ما حدث من تهديد لأمن المملكة والمنطقة بإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من اليمن والتي تجاوز عددها الـ(300) منها (90) صاروخاً تعرضت لها مختلف مناطق المملكة وعلى رأسها قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة ليؤكد مجدداً استمرار النظام الإيراني في نهجه العدواني المتمثل في دعمه للإرهاب وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة والعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول واستفزازه لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأشار معاليه إلى أن المملكة قدمت مساعدات لليمن بقيمة تجاوزت 10,2 مليار دولار شملت المساعدات الإنسانية والإنمائية والتنموية والحكومية، إلا أن النظام الإيراني من خلال ذراعه المتمرد في اليمن عمل على زرع الفتن والنزاعات الطائفية بين أبنائه وإمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والذخائر والصواريخ مستهدفاً إطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني.

وأضاف: قامت هذه الميليشيات بعمليات نهب وسرقة ومصادرة للمساعدات من أبرزها اعتراض أكثر من 85 سفينة مساعدات، وأكثر من 124 قافلة غذائية وأكثر من 628 شاحنة مساعدات إنسانية وأكثر من 5500 سلة غذائية، إضافة إلى قيامها بعمليات اختطاف وقتل لعمال الإغاثة في اليمن.

ولفت وزير الخارجية إلى أن المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن تعد لإطلاق عمليات إنسانية شاملة في اليمن لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني من خلال تقديم الدعم المالي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، وفتح منافذ برية وجوية جديدة وتوسعة وتحسين الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وبحر العرب لزيادة الواردات التجارية والمساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

واختتم الكلمة قائلاً :” أؤكد على التزام بلادي بمبادئ ومقاصد العمل الإسلامي المشترك، والواجب علينا أن نقف بحزم أمام كل من يعمل على تمزيق العالم الإسلامي من خلال تكريس الطائفية وانتهاك سيادة الدول، وعلى كل دولة إسلامية واجب ديني وأخلاقي لوقف تزويد الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ الباليستية وتحميل من يقوم بذلك المسؤولية القانونية واعتباره شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية وذلك حفاظاً على الأمن الوطني لدولنا وسلامة شعوبنا “.